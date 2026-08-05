16:01:00 Среда, 5 августа
Дело Белозерцева Осторожно: мошенники НКО Здоровье ДТП в Пензе Нацпроекты Строительство Транспорт Рейтинги Угадай, кто на фото!

Выставка «Добро пожаловать в Пензу! Отдых и путешествия сквозь века» начнет работу 7 августа

15:12 | 05.08.2026 | Общество

Печать

Пенза, 5 августа 2026. PenzaNews. Выставка «Добро пожаловать в Пензу! Отдых и путешествия сквозь века» начнет свою работу в новом здании краеведческого музея на улице Белинского в предстоящую пятницу, 7 августа.

Выставка «Добро пожаловать в Пензу! Отдых и путешествия сквозь века» начнет работу 7 августа. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«В основе экспозиции — идея о погружении в историю поездок и досуга жителей пензенского края с XIX века до наших дней. Она показывает эволюцию представлений о комфортном отдыхе, изменения в культуре путешествий, а также роль региональной специфики в формировании этих процессов», — говорится в сообщении, размещенном на сайте министерства культуры и туризма Пензенской области.

В нем отмечается, что часть экспозиции посвящена дорожному быту дворян, зажиточных купцов и чиновников, путешествовавших по службе.

«Смысловой акцент выставки составляет тот факт, что Пензенская губерния была важным узлом почтовых трактов: здесь меняли лошадей, переводили дух и делились дорожными историями», — добавляется в тексте.

В сообщении обращается внимание на то, что с появлением железной дороги значительно изменились природа путешествий, их темп, частота и условия дорожного быта.

«Открытие Моршанско-Сызранской линии в 1873 году и появление станции Пенза-I превратили регион в крупный транспортный узел. На выставке представлены экспонаты, рассказывающие о путешествиях и перемещениях на поездах», — указано в тексте.

В нем поясняется, что советский период открыл новую главу в истории отдыха.

«Особую роль в советской культуре отдыха играли детские оздоровительные программы. Пионерские лагеря «Ласточка», «Юность» и «Заря» в Пензенской области стали не просто местами проведения каникул, а настоящей школой жизни», — отмечается в сообщении.

В тексте уточняется, что на выставке будут представлены символы походной жизни: туристический вещмешок второй половины XX века, макеты транспортных средств, путевые дневники исследователей пензенского края.


Читайте также
В Пензе молодой мужчина перевел мошенникам около 400 тыс. рублей Пенсионерка из Пензы передала незнакомцу около 800 тыс. рублей для внесения на «безопасный счет»
В Пензе молодой человек стал жертвой вымогательства после отправки интимных фото девушке Сергей Васянин поздравил железнодорожников с профессиональным праздником
Житель Пензенской области перевел мошенникам более 1 млн. рублей В Наровчатском районе молодая женщина госпитализирована после падения с мотоцикла
Все новости
Актуальное

2007–2026 © Информационное агентство «PenzaNews». Все права защищены. 18+

При цитировании материалов гиперссылка на https://penzanews.ru обязательна. Правила использования.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ФС77-31297 выдано Россвязьохранкультурой 29 февраля 2008 г.

Адрес: 440034, г. Пенза, ул. Калинина, 119А. Телефоны: +7(8412) 999-101, 241-241. E-mail: info@penzanews.ru

На сайте используются сервисы веб-аналитики «Яндекс.Метрика» и LiveInternet. Политика конфиденциальности

Об агентстве Реклама