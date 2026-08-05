Выставка «Добро пожаловать в Пензу! Отдых и путешествия сквозь века» начнет работу 7 августа Общество

Пенза, 5 августа 2026. PenzaNews. Выставка «Добро пожаловать в Пензу! Отдых и путешествия сквозь века» начнет свою работу в новом здании краеведческого музея на улице Белинского в предстоящую пятницу, 7 августа.

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«В основе экспозиции — идея о погружении в историю поездок и досуга жителей пензенского края с XIX века до наших дней. Она показывает эволюцию представлений о комфортном отдыхе, изменения в культуре путешествий, а также роль региональной специфики в формировании этих процессов», — говорится в сообщении, размещенном на сайте министерства культуры и туризма Пензенской области.

В нем отмечается, что часть экспозиции посвящена дорожному быту дворян, зажиточных купцов и чиновников, путешествовавших по службе.

«Смысловой акцент выставки составляет тот факт, что Пензенская губерния была важным узлом почтовых трактов: здесь меняли лошадей, переводили дух и делились дорожными историями», — добавляется в тексте.

В сообщении обращается внимание на то, что с появлением железной дороги значительно изменились природа путешествий, их темп, частота и условия дорожного быта.

«Открытие Моршанско-Сызранской линии в 1873 году и появление станции Пенза-I превратили регион в крупный транспортный узел. На выставке представлены экспонаты, рассказывающие о путешествиях и перемещениях на поездах», — указано в тексте.

В нем поясняется, что советский период открыл новую главу в истории отдыха.

«Особую роль в советской культуре отдыха играли детские оздоровительные программы. Пионерские лагеря «Ласточка», «Юность» и «Заря» в Пензенской области стали не просто местами проведения каникул, а настоящей школой жизни», — отмечается в сообщении.

В тексте уточняется, что на выставке будут представлены символы походной жизни: туристический вещмешок второй половины XX века, макеты транспортных средств, путевые дневники исследователей пензенского края.