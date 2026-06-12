Житель Кузнецка лишился около 770 тыс. рублей в надежде заработать на криптовалюте Криминал

Пенза, 12 июня 2026. PenzaNews. Житель Кузнецка Пензенской области 1999 года рождения лишился около 770 тыс. рублей при попытке заработать на перепродаже криптовалюты.

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Как следует из сообщения пресс-службы УМВД России по региону, мужчина нашел предложение о заработке в интернете, перешел по ссылке и в ходе переписки с незнакомцем обсудил детали.

«Его обязанности заключались в том, чтобы осуществлять денежные переводы со своей банковской карты на криптовалютный обменник. Следуя указаниям злоумышленника, заявитель перечислил на указанный криптообменник 768 тыс. рублей личных сбережений, а после конвертировал рубли в криптовалюту. Однако после этого потерпевшему так и не удалось вывести увеличенную сумму денежных средств. Злоумышленник перестал выходить на связь, и кузнечанин понял, что стал жертвой обмана», — сказано в пресс-релизе.

В нем добавляется, что по данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 159 УК РФ «Мошенничество».

«Сотрудники полиции принимают меры по установлению лица, причастного к совершению преступления», — отмечается в тексте.