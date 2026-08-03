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В Пензенской области пенсионерка передала незнакомцу около 4,3 млн. рублей

09:06 | 03.08.2026 | Криминал

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Пенза, 3 августа 2026. PenzaNews. Жительница Пензенского района Пензенской области 1950 года рождения после общения с телефонными мошенниками лично передала незнакомцу около 4,3 млн. рублей.

В Пензенской области пенсионерка передала незнакомцу около 4,3 млн. рублей. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Как следует из сообщения пресс-службы УМВД России по региону, сначала пенсионерке позвонил злоумышленник под видом сотрудника пенсионного фонда, который убедил ее назвать код из SMS для подачи заявки на переоформление пенсии и постановки в электронную очередь.

«Через некоторое время женщине позвонил еще один незнакомец, который представился сотрудником силового ведомства и рассказал о том, что со счета гражданки якобы был осуществлен денежный перевод в сумме 800 тыс. рублей в поддержку экстремистских организаций. Для того чтобы избежать мошеннических действий и сохранить сбережения, звонивший порекомендовал потерпевшей передать все денежные средства доверенному лицу. Следуя инструкциям собеседника, заявительница осуществила снятие наличных средств в отделении банка в сумме 4 млн. 250 тыс. рублей, сложила в пакет и передала их неизвестному возле своего дома», — сказано в пресс-релизе.

В нем добавляется, что по данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ «Мошенничество».


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