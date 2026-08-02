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Алексей Костин осмотрел территории, участвующие в конкурсе «Мой дом, мой двор – 2026»

13:49 | 02.08.2026 | Общество

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Заречный, 2 августа 2026. PenzaNews. Глава Заречного Пензенской области Алексей Костин осмотрел территории, участвующие в конкурсе общественных инициатив «Мой дом, мой двор – 2026».

Алексей Костин осмотрел территории, участвующие в конкурсе «Мой дом, мой двор – 2026»

Фото: канал Алексея Костина в мессенджере «Макс»

«Вместе с членами экспертной комиссии конкурса общественных инициатив «Мой дом, мой двор – 2026» объехали дворы, которые стали лидерами конкурса. Скажу честно: получил огромное удовольствие! Во-первых, от того, какую красоту создали своими руками зареченцы. А во-вторых — от потрясающей энергии и глубочайшей вовлеченности наших жителей в заботу о городе», — написал он в своем канале в мессенджере «Макс» в минувшую субботу, 1 августа.

Алексей Костин напомнил, что одного победителя определит комиссия, а второй будет выбран в ходе онлайн-голосования.

«Выбрать лучшего в этом году — задача не из легких. Каждый двор поражает великолепием и неповторимой атмосферой. Например, двор на улице Ахунской, 7, встретил колоритом русской народной сказки. На улице Конституции СССР, 39В, создали островок современного ландшафтного дизайна. На улице Ленина, 35, жители объединились с соседом-предпринимателем и в лучших традициях добрососедства обустроили прекрасные цветочные аллеи. Трепетная любовь к своим уголкам чувствуется и во дворах на улице Молодежной, 19, и на улице Братской, 3. Огромное спасибо и низкий поклон всем, кто принимает участие в конкурсе! Кто сам создает во дворах настоящие произведения искусства, которые радуют остальных горожан!» — написал глава Заречного.


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