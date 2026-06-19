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Четверо жителей Пензенской области подозреваются в неправомерном обороте средств платежей

12:36 | 19.06.2026 | Криминал

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Пенза, 19 июня 2026. PenzaNews. Сотрудники УФСБ России по Пензенской области пресекли противоправную деятельность четверых жителей региона, подозреваемых в совершении преступлений, предусмотренных ч. 3 и ч. 5 ст. 187 УК РФ «Неправомерный оборот средств платежей».

Четверо жителей Пензенской области подозреваются в неправомерном обороте средств платежей. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Установлено, что подозреваемые, действуя из корыстной заинтересованности, вступив в преступный сговор с сотрудниками офиса обслуживания и продаж одного из операторов сотовой связи, разработали и реализовали преступную схему по приобретению и сбыту банковских карт, оформленных на установочные данные дропперов», — говорится в сообщении пресс-службы УФСБ России по Пензенской области.

В нем добавляется, что по материалам регионального УФСБ управлением МВД России по Пензенской области возбуждены соответствующие уголовные дела.

«В настоящее время проводятся следственные действия и оперативно-разыскные мероприятия, направленные на документирование дополнительных эпизодов противоправной деятельности фигурантов и обстоятельств, имеющих значение для расследования», — сказано в пресс-релизе.


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