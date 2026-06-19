18:45:34 Пятница, 19 июня
Дело Белозерцева Осторожно: мошенники НКО Здоровье ДТП в Пензе Нацпроекты Строительство Транспорт Рейтинги Угадай, кто на фото!

Двое жителей Пензенской области осуждены за организацию незаконной миграции

14:42 | 19.06.2026 | Криминал

Печать

Пенза, 19 июня 2026. PenzaNews. Ленинский районный суд Пензы назначил наказание в виде 5 лет лишения свободы условно с испытательным сроком 3 года двоим жителям Пензенской области, которые признаны виновными в совершении преступления, предусмотренного п. «а» ч. 2 ст. 322.1 УК РФ «Организация незаконной миграции». Об этом говорится в сообщении пресс-службы УФСБ России по Пензенской области.

Двое жителей Пензенской области осуждены за организацию незаконной миграции. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«В процессе проведения оперативно-разыскных мероприятий и следственных действий установлено, что осужденные, действуя умышленно в составе группы лиц по предварительному сговору, путем изготовления и предоставления в правоохранительные органы уведомлений об осуществлении иностранными гражданами трудовой деятельности, содержащих заведомо ложные сведения, создали условия для незаконного пребывания последних на территории Пензенской области сверх срока, установленного законодательством Российской Федерации», — сказано в пресс-релизе.

В нем уточняется, что уголовное дело было возбуждено и расследовано следственным отделом УФСБ России по Пензенской области, приговор в законную силу не вступил.


Читайте также
В Пензе утверждено обвинительное заключение по делу о незаконном обороте контрафактной табачной продукции стоимостью более 13,6 млн. рублей Дмитрий Горшков провел личный прием жителей Кузнецка
В Суре под Пензой утонул молодой человек, следователи проводят проверку В Белинском районе большегруз врезался в металлическое ограждение и съехал в кювет, водитель госпитализирован
В Заречном возбуждено уголовное дело по факту неправомерного оборота средств платежей До шести лет лишения свободы грозит жительнице Заречного, которая оформила договор займа на свою мать и похитила деньги
Все новости
Актуальное

2007–2026 © Информационное агентство «PenzaNews». Все права защищены. 18+

При цитировании материалов гиперссылка на https://penzanews.ru обязательна. Правила использования.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ФС77-31297 выдано Россвязьохранкультурой 29 февраля 2008 г.

Адрес: 440034, г. Пенза, ул. Калинина, 119А. Телефоны: +7(8412) 999-101, 241-241. E-mail: info@penzanews.ru

На сайте используются сервисы веб-аналитики «Яндекс.Метрика» и LiveInternet. Политика конфиденциальности

Об агентстве Реклама