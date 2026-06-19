Двое жителей Пензенской области осуждены за организацию незаконной миграции Криминал

Пенза, 19 июня 2026. PenzaNews. Ленинский районный суд Пензы назначил наказание в виде 5 лет лишения свободы условно с испытательным сроком 3 года двоим жителям Пензенской области, которые признаны виновными в совершении преступления, предусмотренного п. «а» ч. 2 ст. 322.1 УК РФ «Организация незаконной миграции». Об этом говорится в сообщении пресс-службы УФСБ России по Пензенской области.

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«В процессе проведения оперативно-разыскных мероприятий и следственных действий установлено, что осужденные, действуя умышленно в составе группы лиц по предварительному сговору, путем изготовления и предоставления в правоохранительные органы уведомлений об осуществлении иностранными гражданами трудовой деятельности, содержащих заведомо ложные сведения, создали условия для незаконного пребывания последних на территории Пензенской области сверх срока, установленного законодательством Российской Федерации», — сказано в пресс-релизе.

В нем уточняется, что уголовное дело было возбуждено и расследовано следственным отделом УФСБ России по Пензенской области, приговор в законную силу не вступил.