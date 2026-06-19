В Пензе утверждено обвинительное заключение по делу о незаконном обороте контрафактной табачной продукции стоимостью более 13,6 млн. рублей Криминал

Пенза, 19 июня 2026. PenzaNews. Прокуратура Пензенской области утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 59-летнего жителя Пензы, которому вменяется совершение преступления, предусмотренного п. «б» ч. 6 ст. 171.1 УК РФ «Производство, приобретение, хранение, перевозка или сбыт товаров и продукции без маркировки и (или) нанесения информации, предусмотренной законодательством Российской Федерации».

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«По версии следствия, в период с октября 2024 года по март 2025 года обвиняемый приобрел для последующего сбыта немаркированную табачную продукцию, перевозил ее и хранил в арендованных помещениях. Противоправная деятельность пресечена сотрудниками правоохранительных органов, изъято более 101,4 тыс. немаркированных пачек сигарет общей стоимостью свыше 13,6 млн. рублей», — говорится в сообщении, размещенном на сайте прокуратуры Пензенской области.

В нем добавляется, что уголовное дело направлено в Железнодорожный районный суд Пензы для рассмотрения по существу.