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В Пензе утверждено обвинительное заключение по делу о незаконном обороте контрафактной табачной продукции стоимостью более 13,6 млн. рублей

18:05 | 19.06.2026 | Криминал

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Пенза, 19 июня 2026. PenzaNews. Прокуратура Пензенской области утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 59-летнего жителя Пензы, которому вменяется совершение преступления, предусмотренного п. «б» ч. 6 ст. 171.1 УК РФ «Производство, приобретение, хранение, перевозка или сбыт товаров и продукции без маркировки и (или) нанесения информации, предусмотренной законодательством Российской Федерации».

В Пензе утверждено обвинительное заключение по делу о незаконном обороте контрафактной табачной продукции стоимостью более 13,6 млн. рублей. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«По версии следствия, в период с октября 2024 года по март 2025 года обвиняемый приобрел для последующего сбыта немаркированную табачную продукцию, перевозил ее и хранил в арендованных помещениях. Противоправная деятельность пресечена сотрудниками правоохранительных органов, изъято более 101,4 тыс. немаркированных пачек сигарет общей стоимостью свыше 13,6 млн. рублей», — говорится в сообщении, размещенном на сайте прокуратуры Пензенской области.

В нем добавляется, что уголовное дело направлено в Железнодорожный районный суд Пензы для рассмотрения по существу.


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