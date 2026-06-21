В Кузнецке мужчина стал жертвой мошенничества при покупке оптовой партии фанеры Криминал

Кузнецк, 21 июня 2026. PenzaNews. Мужчина 2002 года рождения стал жертвой мошенничества при покупке оптовой партии листов фанеры в Кузнецке Пензенской области.

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По информации пресс-службы УМВД России по региону, предложение приобрести товар по выгодной цене он получил от незнакомки в мессенджере.

«Молодой человек заинтересовался предложением и согласился. Затем, ведя переписку в мессенджере, заявитель договорился о покупке. Продавец прислала ему номер счета. [...] После этого потерпевший, не догадываясь, что общается с мошенниками, перевел со своей банковской карты на неустановленный счет свои накопления в сумме 468 тыс. рублей», — сказано в пресс-релизе.

В нем добавляется, что товар мужчина так и не получил.

«По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 159 Уголовного кодекса Российской Федерации [«Мошенничество»]. Санкция данной статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 6 лет», — уточняется в тексте.