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В Кузнецке мужчина стал жертвой мошенничества при покупке оптовой партии фанеры

12:24 | 21.06.2026 | Криминал

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Кузнецк, 21 июня 2026. PenzaNews. Мужчина 2002 года рождения стал жертвой мошенничества при покупке оптовой партии листов фанеры в Кузнецке Пензенской области.

В Кузнецке мужчина стал жертвой мошенничества при покупке оптовой партии фанеры. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

По информации пресс-службы УМВД России по региону, предложение приобрести товар по выгодной цене он получил от незнакомки в мессенджере.

«Молодой человек заинтересовался предложением и согласился. Затем, ведя переписку в мессенджере, заявитель договорился о покупке. Продавец прислала ему номер счета. [...] После этого потерпевший, не догадываясь, что общается с мошенниками, перевел со своей банковской карты на неустановленный счет свои накопления в сумме 468 тыс. рублей», — сказано в пресс-релизе.

В нем добавляется, что товар мужчина так и не получил.

«По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 159 Уголовного кодекса Российской Федерации [«Мошенничество»]. Санкция данной статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 6 лет», — уточняется в тексте.


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