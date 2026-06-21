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Житель Кузнецка подозревается в краже имущества из пустующего дома, в котором он решил переждать дождь

13:23 | 21.06.2026 | Криминал

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Кузнецк, 21 июня 2026. PenzaNews. Житель Кузнецка Пензенской области 1981 года рождения подозревается в краже имущества на сумму более 15 тыс. рублей из пустующего дома, в котором он решил переждать начавшийся на улице дождь.

Житель Кузнецка подозревается в краже имущества из пустующего дома, в котором он решил переждать дождь. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Подозреваемый дал признательные показания. Он пояснил, что, проходя мимо заброшенного дома потерпевшего, решил зайти внутрь из-за начавшегося дождя. Мужчина зашел под навес на крыльце и облокотился на входную дверь. Запорное устройство сломалось, и дверь открылась. Войдя в дом, он обнаружил полусгоревшие комнаты. Подозреваемый присел на кресло, чтобы переждать непогоду. За креслом он нашел рюкзак с различными инструментами. Убедившись, что дом нежилой и в нем никого нет, подозреваемый забрал имущество», — говорится в сообщении пресс-службы УМВД России по Пензенской области.

В нем отмечается, что мужчина планировал использовать похищенное в личных целях, поскольку он занимается строительством.

По факту кражи возбуждено уголовно дело.


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