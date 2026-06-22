Стали известны подробности убийства мужчины в квартире дома на проспекте Строителей в Пензе Криминал

Пенза, 22 июня 2026. PenzaNews. Владелец квартиры дома на проспекте Строителей в Пензе, где 17 июня было обнаружено тело мужчины 1982 года рождения с ножевыми ранениями, задержан по подозрению в убийстве. Об этом говорится в сообщении пресс-службы УМВД России по Пензенской области.

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«Задержанный рассказал, что пригласил потерпевшего к себе домой для совместного употребления спиртных напитков. В ходе распития алкоголя между мужчинами произошел конфликт, в результате которого произошла драка. По словам мужчины, гость отказывался признавать, что род войск, в которых он проходил срочную службу, уступает войскам, в которых служил хозяин жилища. Тогда злоумышленник взял со стола кухонный нож и нанес им не менее 18 ударов в область шеи и головы потерпевшего. От полученных травм мужчина скончался на месте», — сказано в пресс-релизе.

В нем добавляется, что в отношении 48-летнего мужчины возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 105 УК РФ «Убийство».