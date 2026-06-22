23:09:35 Понедельник, 22 июня
Дело Белозерцева Осторожно: мошенники НКО Здоровье ДТП в Пензе Нацпроекты Строительство Транспорт Рейтинги Угадай, кто на фото!

В Пензенской области два человека предстанут перед судом по обвинению в организации незаконной миграции

17:28 | 22.06.2026 | Криминал

Печать

Пенза, 22 июня 2026. PenzaNews. Иностранный гражданин 1980 года рождения и жительница Пензенской области 1979 года рождения предстанут перед судом по обвинению в совершении преступления, предусмотренного п. «а» ч. 2 ст. 322.1 УК РФ «Организация незаконной миграции». Об этом говорится в сообщении пресс-службы УФСБ России по Пензенской области.

В Пензенской области два человека предстанут перед судом по обвинению в организации незаконной миграции. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Установлено, что обвиняемые, действуя в составе группы лиц по предварительному сговору, путем изготовления и предоставления в правоохранительные органы уведомлений об осуществлении иностранными гражданами трудовой деятельности, содержащих заведомо ложные сведения, создали условия для незаконного пребывания последних на территории Пензенской области сверх срока, установленного законодательством Российской Федерации», — сказано в пресс-релизе.

В нем отмечается, что уголовное дело было возбуждено и расследовано следственным отделом регионального УФСБ.

«В настоящее время материалы уголовного дела переданы в суд для рассмотрения по существу», — уточняется в тексте.


Читайте также
Житель Пензы стал жертвой мошенничества при покупке станка стоимостью более 800 тыс. рублей В Кузнецке мужчина стал жертвой мошенничества при покупке оптовой партии фанеры
В Пензе водитель «Renault Logan» сбил пешехода Житель Пензы перевел на «безопасный счет» около 1,2 млн. рублей
В Пензе утверждено обвинительное заключение по делу о незаконном обороте контрафактной табачной продукции стоимостью более 13,6 млн. рублей Дмитрий Горшков провел личный прием жителей Кузнецка
Все новости
Актуальное

2007–2026 © Информационное агентство «PenzaNews». Все права защищены. 18+

При цитировании материалов гиперссылка на https://penzanews.ru обязательна. Правила использования.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ФС77-31297 выдано Россвязьохранкультурой 29 февраля 2008 г.

Адрес: 440034, г. Пенза, ул. Калинина, 119А. Телефоны: +7(8412) 999-101, 241-241. E-mail: info@penzanews.ru

На сайте используются сервисы веб-аналитики «Яндекс.Метрика» и LiveInternet. Политика конфиденциальности

Об агентстве Реклама