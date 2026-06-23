Житель Колышлейского района подозревается в неправомерном обороте средств платежей Криминал

Пенза, 23 июня 2026. PenzaNews. Житель Колышлейского района Пензенской области 2001 года рождения подозревается в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 187 УК РФ «Неправомерный оборот средств платежей». Об этом говорится в сообщении пресс-службы регионального управления МВД России.

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«Гражданин признался, что в сети интернет в мессенджере с ним связался незнакомец и предложил подзаработать. Молодой человек согласился на предложение неустановленного лица на получение переводов денежных средств на банковский счет своей матери, к которому имеет доступ, от незнакомых лиц», — сказано в пресс-релизе.

В нем добавляется, что затем подозреваемый переводил эти деньги на чужие счета.

«В результате незаконных действий молодого человека на банковский счет поступило 24 тыс. рублей, большую часть из которых он в дальнейшем перевел по указанию неустановленного лица, а часть оставил себе», — уточняется в тексте.

В сообщении отмечается, что подозреваемому грозит до 3 лет лишения свободы.