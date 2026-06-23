Пензенский облсуд ужесточил наказание жителю Каменского района по делу о продаже персональных данных Криминал

Пенза, 23 июня 2026. PenzaNews. Пензенский областной суд по апелляционному представлению прокурора ужесточил наказание 24-летнему жителю Каменского района по уголовному делу о продаже персональных данных.

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«По делу установлено, что летом 2025 года житель Каменского района в сети интернет подыскал криминальный способ заработка, который заключался в продаже персональных данных граждан. В целях реализации преступного замысла он изучал тематические группы, где содержались подробные инструкции по получению доступа к указанным сведениям. Злоумышленник, изучив методику преступной деятельности, активировал абонентские телефонные номера, подключенные к учетным записям трех граждан России на портале госуслуг, с помощью которых в дальнейшем восстанавливал доступ к их личным кабинетам и заменил пароли от них, блокируя тем самым доступ законных владельцев. После этого указанные сведения он передал через мессенджер неустановленным лицам за денежное вознаграждение в общей сумме 1 тыс. 516 рублей», — говорится в сообщении пресс-службы прокуратуры Пензенской области.

В нем отмечается, что в ходе судебного заседания мужчина признал свою вину в полном объеме и раскаялся в содеянном.

В тексте уточняется, что Каменский районный суд по совокупности преступлений назначил ему наказание в виде 2,5 лет лишения свободы условно с испытательным сроком 2,5 года; в собственность государства был конфискован мобильный телефон, который использовался для совершения преступления.

«Каменским межрайонным прокурором принесено апелляционное представление в связи с тем, что судом при постановлении приговора не учтено, что санкция ч. 3 ст. 272.1 УК РФ предусматривает обязательное назначение дополнительного наказания в виде штрафа. Пензенский областной суд в соответствии с позицией прокурора ужесточил злоумышленнику наказание путем назначения к условной мере наказания штрафа в размере 100 тыс. рублей», — сказано в сообщении.