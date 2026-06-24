Полиция задержала курьера мошенников, выманивших у пенсионерки из Пензы более 18 млн. рублей Криминал

Пенза, 24 июня 2026. PenzaNews. Полицейские Пензы задержали мужчину, который выполнял функции курьера мошенников, выманивших у 71-летней местной жительницы более 18 млн. рублей.

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«Аферисты, в интересах которых работал мужчина, действовали по стандартной схеме: представившись сотрудниками Росфинмониторинга, они убедили пенсионерку, что ее персональные данные скомпрометированы. Они сообщили, что для проверки и спасения имеющихся у нее денег необходимо положить все наличные на «безопасный счет». В течение двух месяцев пожилая женщина переводила свои сбережения на продиктованные злоумышленниками реквизиты через банкомат. Кроме того, 2 млн. рублей потерпевшая лично передала прибывшему к ней посыльному, для убедительности обменявшись с ним кодовым словом «шашлык», которое мошенники заранее ей сообщили. В итоге жительница Пензы лишилась всех своих сбережений в сумме более 18 млн. рублей», — говорится в сообщении пресс-службы УМВД России по Пензенской области.

В нем поясняется, что по данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ «Мошенничество».

«Сотрудники подразделения уголовного розыска установили пособника аферистов и задержали его по месту жительства в Воронеже. На допросе фигурант признался, что в последнее время испытывал материальные трудности и, решив подзаработать, нашел вакансию курьера в сети интернет. Полученные от обманутой пенсионерки деньги он сразу перевел другим участникам преступной группы», — сказано в пресс-релизе.

В тексте добавляется, что в настоящее время мужчина находится под стражей, полицейские устанавливают других участников мошеннической схемы.