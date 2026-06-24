Житель Пензы по указанию злоумышленников перевел неизвестным около 7 млн. рублей и отправил фотографии могил погибших участников СВО Криминал

Пенза, 24 июня 2026. PenzaNews. Житель Пензы 2007 года рождения перевел мошенникам около 7 млн. рублей, полученных после гибели отца в зоне специальной военной операции, и отправил неизвестным фотографии могил участников СВО, на которых видны их персональные данные. Об этом говорится в сообщении пресс-службы УМВД России по Пензенской области.

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«В дежурную часть отдела полиции №3 УМВД России по городу Пензе обратился пензенец 2007 года рождения. Заявитель пояснил, что перевел мошенникам денежные средства в сумме около 7 млн. рублей, которые он получил после гибели своего отца в зоне специальной военной операции. По его словам, злоумышленники под предлогом получения социальной выплаты за погибшего родственника заставили перевести данную сумму», — сказано в пресс-релизе.

В нем добавляется, что по указанию этих же лиц молодой человек сделал фотографии могил погибших в зоне СВО бойцов, на которых видны их персональные данные.

«В последующем фотографии он отправил неизвестным лицам. Сотрудники полиции предполагают, что персональные данные погибших бойцов будут использоваться злоумышленниками в целях мошеннических действий», — говорится в тексте.