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Житель Пензенской области приговорен к 14 годам лишения свободы за содействие террористической деятельности

13:16 | 24.06.2026 | Криминал

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Пенза, 24 июня 2026. PenzaNews. Центральный окружной военный суд приговорил жителя Пензенской области 1987 года рождения к 14 годам лишения свободы с отбыванием первых 3 лет в тюрьме и оставшегося срока — в исправительной колонии строгого режима за совершение преступления, предусмотренного ч. 1.1 ст. 205.1 УК РФ «Содействие террористической деятельности». Об этом говорится в сообщении пресс-службы УФСБ России по Пензенской области.

Житель Пензенской области приговорен к 14 годам лишения свободы за содействие террористической деятельности. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Установлено, что осужденный, являясь антироссийски настроенным лицом, располагая информацией о признании проукраинского движения террористическим, неоднократно осуществлял переводы денежных средств на финансовые реквизиты данной террористической организации», — сказано в пресс-релизе.

В нем уточняется, что уголовное дело было возбуждено и расследовано следственным отделом регионального УФСБ.

«Приговор в законную силу не вступил», — отмечается в тексте.


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