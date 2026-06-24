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Под Пензой во время работ по спилу деревьев погиб мужчина, возбуждено уголовное дело

16:20 | 24.06.2026 | Криминал

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Пенза, 24 июня 2026. PenzaNews. Уголовное дело по ч. 1 ст. 109 УК РФ «Причинение смерти по неосторожности» возбуждено в отношении 32-летнего жителя Пензы после гибели мужчины в результате падения на него ствола спиленного дерева. Об этом говорится в сообщении пресс-службы следственного управления СКР по Пензенской области.

Под Пензой во время работ по спилу деревьев погиб мужчина, возбуждено уголовное дело

Фото: Penza.sledcom.ru

«По данным следствия, 13 июня 2026 года на одном из дачных участков садоводческого товарищества на территории Пензенского района двое мужчин осуществляли работы по спилу деревьев. Подозреваемый, не убедившись, что потерпевший находится на безопасном расстоянии, начал спил, в результате ствол дерева упал на мужчину. 44-летний потерпевший скончался на месте происшествия от полученных телесных повреждений», — сказано в пресс-релизе.

В нем добавляется, что в настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего.


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