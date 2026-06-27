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Мошенники выманили у жительницы Пензы около 400 тыс. рублей

12:15 | 27.06.2026 | Криминал

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Пенза, 27 июня 2026. PenzaNews. Жительница Пензы 1966 года рождения лишилась около 400 тыс. рублей, попавшись на уловку телефонных мошенников.

Мошенники выманили у жительницы Пензы около 400 тыс. рублей. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

По информации пресс-службы УМВД России по Пензенской области, сначала женщине позвонил неизвестный, который представился сотрудником коммунальной организации и под предлогом необходимости подачи заявки на поверку счетчика воды попросил продиктовать код из SMS-сообщения.

«После этого потерпевшей поступил еще один звонок от неизвестной, представившейся работницей Росфинмониторинга. Незнакомка сообщила, что персональными данными завладели третьи лица. В целях предотвращения мошеннических действий злоумышленница убедила женщину перечислить все свои сбережения на «безопасный счет». Следуя указаниям звонившей, потерпевшая, используя банковское приложение, перечислила [...] около 400 тыс. рублей», — сказано в пресс-релизе.

В нем добавляется, что по данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 159 УК РФ «Мошенничество».


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