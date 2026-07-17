Жительница Кузнецка после звонка мошенника передала злоумышленникам более 3,5 млн. рублей Криминал

Кузнецк, 17 июля 2026. PenzaNews. Жительница Кузнецка Пензенской области 1956 года рождения передала более 3,5 млн. рублей злоумышленникам, попавшись на уловку телефонного мошенника.

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По информации пресс-службы УМВД России по региону, сначала женщина получила от имени коллеги сообщение, в котором предупреждалось о проверке работников.

«Затем гражданке позвонил неизвестный мужчина, представившийся сотрудником силового ведомства, и пояснил, что в результате проверки было установлено, что якобы злоумышленники завладели ее денежными средствами и финансируют деятельность экстремистских организаций от ее имени. Женщина, узнав о том, что может быть привлечена к уголовной ответственности, испугалась и по инструкциям звонившего обналичила в отделении банка все свои сбережения и возле своего дома передала денежные средства в сумме более 3,5 млн. рублей неизвестным», — сказано в пресс-релизе.

В нем добавляется, что спустя некоторое время потерпевшая осознала обман и обратилась в правоохранительные органы.

«По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 Уголовного кодекса Российской Федерации [«Мошенничество»]. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет», — отмечается в тексте.