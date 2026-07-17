20:12:58 Пятница, 17 июля
Дело Белозерцева Осторожно: мошенники НКО Здоровье ДТП в Пензе Нацпроекты Строительство Транспорт Рейтинги Угадай, кто на фото!

Жительница Кузнецка после звонка мошенника передала злоумышленникам более 3,5 млн. рублей

10:01 | 17.07.2026 | Криминал

Печать

Кузнецк, 17 июля 2026. PenzaNews. Жительница Кузнецка Пензенской области 1956 года рождения передала более 3,5 млн. рублей злоумышленникам, попавшись на уловку телефонного мошенника.

Жительница Кузнецка после звонка мошенника передала злоумышленникам более 3,5 млн. рублей. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

По информации пресс-службы УМВД России по региону, сначала женщина получила от имени коллеги сообщение, в котором предупреждалось о проверке работников.

«Затем гражданке позвонил неизвестный мужчина, представившийся сотрудником силового ведомства, и пояснил, что в результате проверки было установлено, что якобы злоумышленники завладели ее денежными средствами и финансируют деятельность экстремистских организаций от ее имени. Женщина, узнав о том, что может быть привлечена к уголовной ответственности, испугалась и по инструкциям звонившего обналичила в отделении банка все свои сбережения и возле своего дома передала денежные средства в сумме более 3,5 млн. рублей неизвестным», — сказано в пресс-релизе.

В нем добавляется, что спустя некоторое время потерпевшая осознала обман и обратилась в правоохранительные органы.

«По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 Уголовного кодекса Российской Федерации [«Мошенничество»]. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет», — отмечается в тексте.


Читайте также
В Земетчинском районе водитель грузовика сбил пешехода Жительница Белинского района лишилась 400 тыс. рублей после звонка с предложением проверить приборы учета воды
Жителю Белинского района грозит до года лишения свободы за приобретение поддельного водительского удостоверения В Городищенском районе молодой человек стал фигурантом дела о незаконном использовании документов для регистрации в качестве ИП
МТС за полгода заблокировала в Пензенской области 3 млн. мошеннических и спам-звонков ФСБ предупредила жителей Пензенской области о мошенниках, обещающих дополнительные выплаты членам семей погибших участников СВО
Все новости
Актуальное

2007–2026 © Информационное агентство «PenzaNews». Все права защищены. 18+

При цитировании материалов гиперссылка на https://penzanews.ru обязательна. Правила использования.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ФС77-31297 выдано Россвязьохранкультурой 29 февраля 2008 г.

Адрес: 440034, г. Пенза, ул. Калинина, 119А. Телефоны: +7(8412) 999-101, 241-241. E-mail: info@penzanews.ru

На сайте используются сервисы веб-аналитики «Яндекс.Метрика» и LiveInternet. Политика конфиденциальности

Об агентстве Реклама