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Вступил в силу приговор жительнице Каменки, получившей реальный срок за неуплату алиментов и кражи

10:13 | 18.07.2026 | Криминал

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Пенза, 18 июля 2026. PenzaNews. Приговор суда, в соответствии с которым 22-летняя жительница города Каменки Пензенской области получила 1 год колонии общего режима за неуплату алиментов на ребенка и кражи, вступил в законную силу. Об этом говорится в сообщении пресс-службы прокуратуры региона.

Вступил в силу приговор жительнице Каменки, получившей реальный срок за неуплату алиментов и кражи. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«В суде установлено, что с 2024 года на основании судебного решения жительница Каменки обязана выплачивать средства на содержание 3-летнего сына. Ранее она уже привлекалась к ответственности за неуплату алиментов, однако должных выводов для себя не сделала и продолжила уклоняться от выполнения родительских обязанностей. Общая сумма задолженности превысила 319 тыс. рублей», — сказано в пресс-релизе.

В нем добавляется, что в сентябре 2025 года женщина совершила кражу 5 тыс. рублей из кошелька знакомой, которая попросила ее помочь с уборкой дома.

«Также в сентябре 2025 года после совместного распития спиртных напитков она совершила кражу золотого кольца с пальца своего уснувшего знакомого. Злоумышленница забрала его банковскую карту, с которой в различных банкоматах Каменки сняла 350 тыс. рублей. Ущерб, причиненный потерпевшему, превысил 387 тыс. рублей», — отмечается в тексте.

В сообщении указано, что женщина свою вину признала, однако обжаловала приговор и попросила смягчить наказание.

«В соответствии с позицией прокурора судебная коллегия по уголовным делам Пензенского областного суда сочла приговор суда первой инстанции законным, назначенное наказание — соразмерным содеянному и данным о личности виновной. Апелляционная жалоба осужденной оставлена без удовлетворения. Приговор вступил в законную силу», — уточняется в пресс-релизе.


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