В пензенском ДК впервые запретили новогодние елки — Виталий Соколов Культура

Пенза, 4 декабря 2017. PenzaNews. Директор пензенского дворца культуры имени Ф.Э. Дзержинского Александр Сердцев запретил проведение новогодних елок и распорядился, чтобы с 30 декабря по 8 января в здании не было ни одного человека. Об этом сообщил руководитель литературно-драматургической части областного драмтеатра имени А.В. Луначарского Виталий Соколов.

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«По поводу ДК им. Дзержинского: передадут церкви, не передадут — вопрос по-прежнему не до конца ясный, но, поскольку он никому еще не передан, обратите, пожалуйста, внимание на то, что творит пока еще действующий директор ДК гражданин Сердцев А.П.: впервые за всю историю дворца он запретил проведение новогодних елок, которые всегда проводились там театральной студией «Росток» и проходили на достойном уровне (той самой студией «Росток», о которой всегда помнит ее питомец Антон Макарский, как мы видели в программе «Малая земля» на НТВ). Мало того: директор Сердцев А.П. еще и распорядился, чтобы с 30 декабря по 8 января в ДК не было ни одного человека», — написал Виталий Соколов на своей странице в Facebook.

Он задался вопросом о том, «сколько еще будет там беспредельничать этот гражданин».

«И заметит ли когда-нибудь железнодорожное начальство, как он компрометирует своим поведением «Российские железные дороги», — добавил Виталий Соколов, сыгравший в студии «Росток» несколько десятков ролей.

Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», здание находящегося на балансе ОАО «РЖД» дворца культуры имени Ф.Э. Дзержинского в Пензе планируется передать в ведение Русской православной церкви.

По словам митрополита Пензенского и Нижнеломовского Серафима, некоторые кружки будут переведены в дом офицеров после его ремонта.

С конца лета 2017 года в Пензе прошла серия пикетов против передачи здания ДК церкви.

Протестные мероприятия состоялись 3 августа, на следующий день, 15 августа, 17 ноября и 19-го числа.

1 декабря пикеты были организованы одновременно в трех городах — Пензе, Москве и Самаре.