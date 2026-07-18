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В Нижнем Ломове передвижную фотовыставку «Летопись Великой Победы» посетили почти 600 человек

09:00 | 18.07.2026 | Культура

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Пенза, 18 июля 2026. PenzaNews. Почти 600 человек посетили передвижную выставку, организованную объединением государственных литературно-мемориальных музеев Пензенской области при поддержке реготделения Российского военно-исторического общества, в нижнеломовском краеведческом музее за два месяца работы. Об этом говорится в сообщении, размещенном на сайте министерства культуры и туризма области.

В Нижнем Ломове передвижную фотовыставку «Летопись Великой Победы» посетили почти 600 человек

Фото: Minkult.pnzreg.ru

«На выставке демонстрировались репродукции снимков, которые советские военные корреспонденты делали на протяжении всей войны — от первых боев лета и осени 1941 года до парада Победы в Москве в июне 1945-го. В их числе — кадры, которые стали символами эпохи: например, фотография Макса Альперта «Комбат» или снимок Евгения Халдея, на котором запечатлен маршал Георгий Жуков на параде Победы 24 июня 1945 года», — сказано в тексте.

В нем отмечается, что выставка вызвала живой интерес как у представителей старшего поколения, так и у молодежи.


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