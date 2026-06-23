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Запасов топлива в Пензенской области достаточно, перебои возникли у отдельных АЗС — губернатор

08:25 | 23.06.2026 | Экономика

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Пенза, 23 июня 2026. PenzaNews. Запасов топлива в Пензенской области достаточно, перебои возникли у отдельных АЗС из-за логистических проблем. Об этом заявил губернатор Олег Мельниченко.

Запасов топлива в Пензенской области достаточно, перебои возникли у отдельных АЗС — губернатор. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Обеспечение бензином автозаправочных станций Пензенской области обсудили на совещании оперативного штаба с участием представителей экономического блока регионального правительства, областной прокуратуры и УФАС. Запаса топлива в нашем регионе достаточно. Перебои возникли у отдельных АЗС, которые временно столкнулись с логистическими проблемами в доставке до них нефтепродуктов. Эта проблема уже решается», — написал он в своем канале в мессенджере «Макс» вечером в минувший понедельник, 22 июня.

Глава региона подчеркнул, что оперативный штаб держит ситуацию на контроле.

«Поставил задачу региональному Минпрому совместно с главами муниципалитетов контролировать наличие топлива на АЗС дважды в сутки. Также министерству поручил быть на связи с поставщиками, чтобы оперативно решать все вопросы», — сообщил руководитель субъекта федерации.

Олег Мельниченко добавил, что прокуратура Пензенской области и региональное управление ФАС России проведут дополнительные проверки цен на топливо.

«Для сохранения стабильной ситуации важно не создавать искусственного дефицита нефтепродуктов. Призываю к разумному потребительскому поведению», — обратился губернатор к жителям регионам.


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