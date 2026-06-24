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«Молком» увеличит инвестиции в модернизацию производства

14:03 | 24.06.2026 | Экономика

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Пенза, 24 июня 2026. PenzaNews. Молочный комбинат «Пензенский» увеличит инвестиции в модернизацию производства. Об этом сообщил губернатор Пензенской области Олег Мельниченко.

«Молком» увеличит инвестиции в модернизацию производства

Фото: Max.ru/omelnichenko

«Подписали с председателем совета директоров компании «Молком» Рашидом Рифатовичем Хайровым протокол о намерениях по сотрудничеству в дальнейшем развитии производственных возможностей и расширении выпуска социально значимой молочной продукции», — написал глава региона в своем канале в мессенджере «Макс» в среду, 24 июня.

Он уточнил, что в настоящее время завод перерабатывает до 300 тонн молока в сутки.

«Буквально две недели назад мы открыли новый комплекс по выпуску детского питания. В ближайших планах — запуск новых фасовочных линий, развитие производства пастеризованного молока в ПЭТ-упаковке и увеличение объемов переработки до 500 тонн в сутки. Инвестиции вырастут до 3,5 млрд. рублей», — отметил он.

Олег Мельниченко подчеркнул, что «молоко — это ресурс для обеспечения продовольственной безопасности и здоровья населения».

«Очень важно, чтобы пензенцы, а особенно дети, пожилые, ослабленные люди, получали качественный продукт. Другая ключевая задача — перерабатывать до 70% производимого в области молока. Это напрямую влияет на рост валового регионального продукта и доли сельского хозяйства в ВРП, а также на увеличение добавленной стоимости. Поддерживаем намерения «Молкома» и будем содействовать развитию производства», — написал губернатор.


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