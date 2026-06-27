Сергей Федотов провел ряд деловых встреч в рамках Форума регионов Белоруссии и России Экономика

Пенза, 27 июня 2026. PenzaNews. Вице-губернатор Пензенской области Сергей Федотов провел ряд деловых встреч в рамках XIII Форума регионов Белоруссии и России в Минске.

Фото: Pnzreg.ru

Как сообщает пресс-служба правительства Пензенской области, Сергей Федотов и заместитель министра здравоохранения Белоруссии Александр Старовойтов обсудили перспективы дальнейшего взаимодействия в сфере производства медицинской техники.

Ключевым участником кооперации является производственное объединение «Автомедтехника», которое уже зарекомендовало себя на белорусском рынке. Предприятие специализируется на выпуске дезинфекционной и ветеринарной техники.

Важным шагом в укреплении партнерства стало заключение в январе 2026 года соглашения о сотрудничестве между «Автомедтехникой» и белорусским республиканским унитарным предприятием «Медтехноцентр». Документ предусматривает организацию совместного производства передвижной дезкамеры на шасси автомобиля, в том числе на базе техники марки «МАЗ», для организаций, подведомственных Минздраву Белоруссии.

Вице-губернатор Пензенской области обозначил нацеленность на дальнейшее развитие кооперации.



Также Сергей Федотов встретился с директором ООО «Уралмаш» (официальный дилер ОАО «МАЗ») Никитой Морозовым. Стороны обсудили текущие поставки техники, перспективы взаимодействия и возможность закупки пожарных автоцистерн с увеличенным запасом воды для пензенского пожарно-спасательного центра.

Вице-губернатор отметил, что это повысит эффективность тушения пожаров и автономность работы подразделений лесоохраны.

В рамках форума состоялось подписание ряда документов, направленных на укрепление межрегионального сотрудничества.

В частности, утвержден план мероприятий по реализации соглашения между правительством Пензенской области и правительством Белоруссии о торгово-экономическом, научно-техническом и культурном сотрудничестве на 2026-2028 годы.

Также подписан план мероприятий по реализации соглашения между правительством Пензенской области и Гродненским областным исполнительным комитетом о торгово-экономическом, научно-техническом и культурном сотрудничестве на аналогичный период.