EN
11:25:15 Четверг, 11 октября
Дольщики НКО в Пензе Дело Тузова Ремонт дорог ДТП в Пензе Транспорт Облик Пензы Опросы Рейтинги Угадай, кто на фото!

В Пензенской области впервые проверят уровень подготовки первокурсников колледжей

09:46 | 11.10.2018 | Образование

Печать

Пенза, 11 октября 2018. PenzaNews. Исследование качества общеобразовательной подготовки студентов первого курса колледжей впервые будет проведено в Пензенской области на базе семи учреждений среднего профессионального образования в четверг, 11 октября.

В Пензенской области впервые проверят уровень подготовки первокурсников колледжей. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

В их числе — колледжи в Пензе: архитектуры и строительства, социально-педагогический, пищевой промышленности и коммерции, лесной, колледж искусств, кузнецкий многопрофильный, а также художественное училище имени К.А. Савицкого.

Исследование охватит более 700 студентов, которым предстоит продемонстрировать свои знания по русскому и иностранному языку, математике и истории.

Результаты будут подведены в декабре, сообщает пресс-служба министерства образования Пензенской области.

Загрузка...
Читайте также
Прокуратура нашла недостоверные сведения в реестре проверок пензенской жилинспекции В пензенском агропромышленном колледже будет открыта лаборатория рыбоводства
В Пензенской области за девять месяцев по вине водителей автобусов произошло 62 ДТП Житель Пензы приговорен к 5 годам колонии за убийство брата
Ольга Гвинджилия проведет в Пензе семинар для учителей начальных классов В Нижнеломовском районе мужчина получил удар ножом в живот
Все новости
Актуальное

2007–2018 © Информационное агентство «PenzaNews». Все права защищены. 16+

При цитировании материалов гиперссылка на https://penzanews.ru обязательна. Правила использования.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ФС77-31297 выдано Россвязьохранкультурой 29 февраля 2008 г.

Адрес: 440034, г. Пенза, ул. Калинина, 119А. Телефоны: +7(8412) 999-101, 241-241. E-mail: info@penzanews.ru   Политика конфиденциальности

Об агентстве Реклама