В Пензенской области впервые проверят уровень подготовки первокурсников колледжей Образование

Пенза, 11 октября 2018. PenzaNews. Исследование качества общеобразовательной подготовки студентов первого курса колледжей впервые будет проведено в Пензенской области на базе семи учреждений среднего профессионального образования в четверг, 11 октября.

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В их числе — колледжи в Пензе: архитектуры и строительства, социально-педагогический, пищевой промышленности и коммерции, лесной, колледж искусств, кузнецкий многопрофильный, а также художественное училище имени К.А. Савицкого.

Исследование охватит более 700 студентов, которым предстоит продемонстрировать свои знания по русскому и иностранному языку, математике и истории.

Результаты будут подведены в декабре, сообщает пресс-служба министерства образования Пензенской области.