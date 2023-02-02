Олег Мельниченко проинформировал Татьяну Голикову о строительстве школ в Пензенской области Образование

Пенза, 2 февраля 2023. PenzaNews. Губернатор Пензенской области Олег Мельниченко доложил заместителю председателя правительства России Татьяне Голиковой о строительстве школ в регионе в ходе совещания по вопросам реализации национального проекта «Образование», которое состоялось в режиме видеоконференцсвязи в четверг, 2 февраля.

Фото: Pnzreg.ru

В частности, глава региона проинформировал вице-премьера о том, что строительная готовность школы на 2 тыс. 425 мест в «Спутнике» составляет около 70%.

«Это самая большая школа в Приволжском федеральном округе, которая закроет потребность в местах для школьников этого микрорайона. Всего там проживает порядка 40 тыс. человек, в основном это молодое население. [...] Общая стоимость проекта — 3 млрд. 126 млн. рублей. Это средства федерального бюджета. На 2023 год предусмотрено более 966 млн. рублей, в том числе из федерального бюджета — 856 млн. рублей. Строительная готовность объекта уже приближается к 70%. В соответствии с планом срок ввода объекта в эксплуатацию — 2024 год. Но с учетом большой потребности жителей микрорайона мы планируем школу сдать к 1 сентября 2023 года», — сказал Олег Мельниченко.

Также он сообщил, что заключен муниципальный контракт на сумму 1 млрд. 296 млн. рублей на строительство школы на улице Измайлова в Пензе, которая рассчитана на 1,1 тыс. мест.

«Строительство уже идет. Готовность объекта — 20%. Сдаем в эксплуатацию объект 15 декабря 2023 года. Работы ведутся по графику», — пояснил глава региона.

Он добавил, что еще одна школа на 1,1 тыс. мест появится в Заре.

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«Подготовлена площадка под строительство школы [...] в перспективном и развивающемся микрорайоне Заря города Пензы. Это 2023–2024 годы. Там школа необходима, ее наличие резко повысит градостроительный потенциал и привлекательность микрорайона. Муниципальный контракт на сумму 1 млрд. 245 млн. рублей был заключен 8 декабря 2022 года. Объект будет сдан в эксплуатацию в декабре 2024 года», — сказал Олег Мельниченко.

Кроме того, по его словам, в этом году будет начато строительство школы на 550 мест в Бессоновке.

«Контракт мы до 1 марта заключаем и также начинаем строительство объекта. В 2024 году он сдается. Эта школа в крупнейшем районном центре, который входит в Пензенскую агломерацию, и здесь тоже большая потребность в учебных местах», — отметил губернатор.

«Не далее как вчера я провел совещание в селе Большой Вьяс Лунинского района. Эта школа будет строиться за счет бюджета Пензенской области, но, если будет оказана поддержка, мы, безусловно, будем благодарны. Школу начинаем строить, буквально через неделю будем выходить на стройплощадку», — добавил он.

Руководитель субъекта федерации подчеркнул, что работа на всех объектах находится под его личным контролем.

Татьяна Голикова поблагодарила Олега Мельниченко и представителей других регионов, которые своевременно или с опережением графика выполнили планы, сообщает пресс-служба облправительства.