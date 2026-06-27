В Пензе прошел губернский праздник «Выпускник-2026» Образование

Пенза, 27 июня 2026. PenzaNews. Церемония чествования выпускников общеобразовательных организаций, достигших значимых результатов в учебе, состоялась в киноконцертном зале «Пенза» в минувшую пятницу, 26 июня.

Фото: Pnzreg.ru

«Я очень рад за всех, что вы успешно сдали выпускные экзамены, получили высшие баллы, вы большие молодцы», — сказал губернатор Пензенской области Олег Мельниченко, обращаясь к выпускникам.

«Я горжусь вами, вы не только добились своего первого значимого успеха, но и прославили родную Пензенскую область. Благодарю вас за это и желаю дальнейших успехов», — добавил он.

Глава региона отметил, что в этом году ЕГЭ сдавали более 5 тыс. одиннадцатиклассников, им удалось улучшить результаты прошлых лет по всем основным предметам: средний тестовый балл вырос по русскому языку, литературе, профильной математике, химии, физике.

«В этом году у нас 63 стобалльных результата сдачи единого государственного экзамена — почти в два раза больше, чем в прошлом году. Очень хорошо, что с каждым годом все больше и больше желающих сдавать единый госэкзамен по естественным и точным наукам. По профильной математике 100 баллов набрали два человека. Это, поверьте, очень сложно, но они это сделали. По химии — 14 человек, а по физике в этом году вообще рекорд, 100 баллов получили 17 выпускников. За всем этим стоит большой труд — как вас самих, так и ваших педагогов и родителей», — подчеркнул губернатор.

По русскому языку наивысший балл по ЕГЭ получили 11 школьников Пензенской области, трое — по истории, двое — по обществознанию. Два пензенца стали победителями всероссийской олимпиады школьников.

«Во всех вас заложен огромный потенциал. Все мечты обязательно сбудутся, если постоянно учиться, работать над собой, ставить новые цели. У вас все получится», — выразил уверенность Олег Мельниченко.

Ряду выпускников за особые успехи в учебе, трудолюбие и ответственность, а также их родителям вручены благодарственные письма губернатора, сообщает пресс-служба правительства Пензенской области.