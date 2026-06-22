Режим «Ракетная опасность» объявлен на территории Пензенской области — губернатор Происшествия

Пенза, 22 июня 2026. PenzaNews. Режим «Ракетная опасность» объявлен на территории Пензенской области. Об этом сообщил губернатор Олег Мельниченко в своем канале в мессенджере «Макс».

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«На территории Пензенской области объявлен режим «Ракетная опасность». Запущено SMS-оповещение, уведомления в официальных каналах и по телевидению. При получении этого сигнала необходимо отойти от окон и не пользоваться лифтом, если вы находитесь в здании. Если вы на улице — зайти в ближайшее укрытие», — написал он в 11.54 понедельника, 22 июня.

Глава региона добавил, что в безопасном месте необходимо оставаться до сигнала «Отбой ракетной опасности».

Олег Мельниченко отметил, что расположение подвальных помещений, предназначенных для укрытий в Пензенской области, можно найти на интерактивной карте.

«Телефон экстренных служб —112», — напомнил он.