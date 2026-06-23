Ракетная опасность объявлена в Пензенской области Происшествия

Пенза, 23 июня 2026. PenzaNews. Режим «Ракетная опасность» объявлен на территории Пензенской области. Об этом сообщил губернатор Олег Мельниченко.

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«На территории Пензенской области объявлен режим «Ракетная опасность». Запущено SMS-оповещение, уведомления в официальных каналах и по телевидению. При получении этого сигнала необходимо отойти от окон и не пользоваться лифтом, если вы находитесь в здании. Если вы на улице — зайти в ближайшее укрытие», — написал он в 9.54 вторника, 23 июня.

Глава региона добавил, что в безопасном месте необходимо оставаться до сигнала «Отбой ракетной опасности».

Олег Мельниченко отметил, что расположение подвальных помещений, предназначенных для укрытий в Пензенской области, можно найти на интерактивной карте.

«Телефон экстренных служб —112», — напомнил он.

В 10.00 Олег Мельниченко сообщил, что в Пензенской области введен план «Ковер», действуют ограничения на прием и выпуск воздушных судов.