Открытое горение в ТЦ на улице Суворова в Пензе ликвидировано Происшествия

Пенза, 24 июня 2026. PenzaNews. Открытие горение в мебельном центре iMall на улице Суворова в Пензе, где утром загорелась кровля, ликвидировано. Это следует из сообщения, размещенного на сайте главного управления МЧС России по Пензенской области.

Фото: 58.mchs.gov.ru

«В 5.58 [...] поступило сообщение о пожаре по адресу: город Пенза, улица Суворова, 2. Произошло загорание кровли здания. На место происшествия были направлены пожарно-спасательные подразделения, сотрудники полиции, медики скорой помощи, работники энергетических сетей. По прибытии первых подразделений наблюдался густой черный дым на кровле здания. В 7.33 возгорание локализовано на площади 250 кв. метров, в 7.58 ликвидировано открытое горение», — сказано в тексте.

В нем добавляется, что в результате пожара никто не пострадал.

«Для ликвидации последствий пожара от ГУ МЧС России по Пензенской области задействовано 40 человек, девять единиц техники», — уточняется в сообщении.