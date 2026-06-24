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МТС запустила сеть 4G на территории ЖК «Европейский» в Заречном

13:44 | 24.06.2026 | Связь и ИТ

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Пенза, 24 июня 2026. PenzaNews. МТС запустила сеть 4G на территории жилого комплекса «Европейский» на улице Восточной в Заречном Пензенской области. Об этом говорится в сообщении пресс-службы оператора.

МТС запустила сеть 4G на территории ЖК «Европейский» в Заречном

Фото: пресс-служба МТС

«В новую очередь ЖК входят два компактных 4-этажных дома на более чем 200 квартир. Весь комплекс состоит из пяти домов разной этажности. МТС заранее установила новую базовую станцию, чтобы закрыть потребности местных жителей в мобильной сети и обеспечить абонентов возможностью пользоваться всеми привычными цифровыми сервисами на высокой скорости интернета как на придомовой территории, так и внутри помещений», — сказано в пресс-релизе.

В нем добавляется, что в ЖК «Европейский» также доступен гигабитный домашний интернет от МТС.

«Домашняя сеть позволяет работать в интернете на стабильно высокой скорости, смотреть и загружать большое количество контента, подключать через интернет цифровое ТВ и умные гаджеты», — поясняется в тексте.

Как отметил директор МТС в Пензенской области Руслан Никитенко, компания постоянно развивает сеть в регионе.

«Компактное проживание в новых микрорайонах и ЖК — это всегда дополнительная нагрузка на сеть, тем более что здесь много молодых семей и у каждого есть смартфон или другой гаджет. Именно поэтому мы точечно достраиваем сеть там, где растет трафик или возводится новое жилье, чтобы заранее обеспечить цифровой комфорт людей», — сказал Руслан Никитенко, слова которого приводятся в пресс-релизе.


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