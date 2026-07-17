«Ростелеком» завершил строительство гигабитной оптической сети в 23 населенных пунктах Пензенской области Связь и ИТ

Пенза, 17 июля 2026. PenzaNews. «Ростелеком» завершил строительство гигабитной оптической сети в 23 населенных пунктах Пензенской области, обеспечив доступ к скоростному интернету и цифровым сервисам для более чем 10 тыс. семей. Об этом говорится в сообщении пресс-службы провайдера.

Фото: пресс-служба Пензенского филиала ПАО «Ростелеком»

«Наибольший охват — в Малой Сердобе (1 тыс. 710 домов), Верхнем Ломове (1 тыс. 513 домов), а также в селах Каменского и Бековского районов, где новые линии проведены в 2 тыс. 43 домохозяйства», — уточняется в пресс-релизе.

В нем отмечается, что ранее жители выходили в интернет по телефонному кабелю, однако медные линии уступали оптике по скорости и существенно ограничивали количество пользователей.

«После перехода на технологию GPON (гигабитная пассивная оптическая сеть) скорость выросла до 500 Мбит/с — более чем в 80 раз», — подчеркивается в тексте.

В сообщении добавляется, что оператор проложил в частном секторе свыше 30 км оптических линий, в результате теперь жители могут пользоваться высокоскоростным интернетом, смотреть цифровое телевидение и онлайн-кинотеатр Wink, а также подключить видеонаблюдение.

Как отметил директор Пензенского филиала ПАО «Ростелеком» Василий Русаков, на создание новой инфраструктуры связи потребовалось два месяца.

«Оптика подведена почти к каждому дому. Кроме сельских территорий, компания обеспечила гигабитной сетью в Пензе коттеджный поселок в районе Северной горы и восемь микрорайонов частной застройки — всего 634 дома. До конца сентября мы планируем построить оптику еще в пяти селах региона», — сказал Василий Русаков, слова которого приводятся в пресс-релизе.