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МТС установила мультимедийные экраны в ПГУ и ЦКиД Пензы

13:16 | 17.07.2026 | Связь и ИТ

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Пенза, 17 июля 2026. PenzaNews. МТС установила два мультимедийных экрана в Пензенском государственном университете и один — в центре культуры и досуга Пензы.

МТС установила мультимедийные экраны в ПГУ и ЦКиД Пензы

Фото: пресс-служба МТС

Как уточняется в сообщении пресс-службы компании, в ПГУ новым оборудованием оснастили большую учебную аудиторию и главную сцену вуза в концертном зале.

«В учебной аудитории LED-экран может не только выводить презентации и научные фильмы в высоком разрешении, но и передавать картинку без потери качества во время онлайн-трансляций», — отмечается в пресс-релизе.

В нем добавляется, что мультимедийный экран в ЦКиД будет задействован при проведении культурно-массовых мероприятий.

«Специалисты МТС подготовили технологическое решение под задачи пространства, установили на главной сцене светодиодный экран новейшего поколения, который синхронизирован со всем техническим оборудованием центра. [...] Новое оборудование позволяет проводить показы фильмов и видеороликов в самом высоком качестве», — говорится в тексте.

Как отметил директор МТС в Пензенской области Руслан Никитенко, в настоящее время практически любое мероприятие сопровождается визуальным рядом, клипами или презентацией.

«Мы увидели в регионе запрос на современное мультимедийное оборудование, которое бы позволило по-новому взаимодействовать с аудиторией, делать выступления артистов или спикеров еще ярче. Мы подобрали технологические решения под задачи заказчика, сделали пространства более современными и провели оснащение мультимедийными экранами. [...] Уверен, что наша экспертиза и опыт могут быть полезны и другим событийным локациям», — сказал Руслан Никитенко, слова которого приводятся в пресс-релизе.


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