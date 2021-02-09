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В Пензенской области зарегистрировано 210 новых случаев заражения коронавирусом

11:05 | 09.02.2021 | Медицина

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Пенза, 9 февраля 2021. PenzaNews. 210 новых случаев заражения коронавирусом зарегистрировано в Пензенской области за последние сутки, выписаны 246 человек. Об этом свидетельствуют оперативные данные по состоянию на 11.00 вторника, 9 февраля, размещенные на сайте Стопкоронавирус.рф.

В Пензенской области зарегистрировано 210 новых случаев заражения коронавирусом. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Всего в регионе подтверждено 34 тыс. 645 случаев заражения COVID-19. Общее число выздоровевших — 27 тыс. 811.

Умерли 400 человек. За последние сутки зарегистрировано три летальных исхода.

В России зафиксировано 3 млн. 998 тыс. 216 случаев заражения новой коронавирусной инфекцией, в том числе за последние сутки подтвержден диагноз у 15 тыс. 19 человек.

За весь период в стране выздоровели 3 млн. 493 тыс. 886 пациентов, из них 21 тыс. 795 — за последние сутки.

Количество умерших достигло 77 тыс. 598, за сутки зарегистрировано 530 летальных исходов.

Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», с 16 марта 2020 года в Пензенской области введен режим повышенной готовности в связи с угрозой распространения новой коронавирусной инфекции COVID-19.

1 июня Пензенская область приступила к первому этапу снятия ограничений, 19 июня — ко второму, 21 июля — к третьему.

Действие ряда ограничений продлено в регионе по 12 февраля.

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