В Пензенской области за сутки подтвержден 121 случай заражения коронавирусом Медицина

Пенза, 11 марта 2021. PenzaNews. 121 новый случай заражения коронавирусом зарегистрирован в Пензенской области за последние сутки, выписаны 137 человек. Об этом свидетельствуют оперативные данные по состоянию на 11.00 четверга, 11 марта, размещенные на сайте Стопкоронавирус.рф.

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Всего в регионе подтверждено 39 тыс. 825 случаев заражения COVID-19. Общее число выздоровевших — 36 тыс. 3.

Умерли 462 человека. За последние сутки зарегистрировано два летальных исхода.

В России зафиксировано 4 млн. 360 тыс. 823 случая заражения новой коронавирусной инфекцией, в том числе за последние сутки подтвержден диагноз у 9 тыс. 270 человек.

За весь период в стране выздоровели 3 млн. 959 тыс. 533 пациента, из них 14 тыс. 6 — за последние сутки.

Количество умерших достигло 90 тыс. 734, за сутки зарегистрировано 459 летальных исходов.

Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», с 16 марта 2020 года в Пензенской области введен режим повышенной готовности в связи с угрозой распространения новой коронавирусной инфекции COVID-19.

1 июня Пензенская область приступила к первому этапу снятия ограничений, 19 июня — ко второму, 21 июля — к третьему.

Действие ряда ограничений продлено в регионе по 31 марта.

