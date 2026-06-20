Олег Мельниченко поздравил медицинских работников Пензенской области с предстоящим праздником Медицина

Пенза, 20 июня 2026. PenzaNews. Губернатор Пензенской области Олег Мельниченко поздравил медицинских работников региона с предстоящим праздником в ходе торжественного мероприятия, состоявшегося в киноконцертном зале «Пенза» 19 июня.

Фото: Pnzreg.ru

Он отметил, что система здравоохранения Пензенской области объединяет более 4,5 тыс. врачей и свыше 11 тыс. работников среднего медицинского звена.

«Ваш труд — это символ особого служения, мужества, самоотверженности, преданности тому делу, которое вы однажды выбрали и которому вы служите. Каждый день вы боретесь, спасаете жизни, осуществляете профилактические мероприятия по сбережению здоровья нашего населения», — сказал глава региона, обращаясь к присутствующим.

Олег Мельниченко добавил, что пензенские врачи спасли ему жизнь.

«Я им за это глубоко благодарен. Благодаря их профессионализму я смог пройти достаточно тяжелый период реабилитации. Безоговорочно доверяю нашей пензенской медицине», — подчеркнул губернатор.

Он обратил внимание на то, что повышение качества оказания медпомощи является одной из ключевых задач, поэтому в регионе продолжается совершенствование системы первичного звена здравоохранения.

«В сельской местности обновили пункты первичной медицинской помощи, установили 224 модульные конструкции. В 25 муниципальных районах проведен капитальный ремонт 54 объектов здравоохранения. В медицинские организации области поставлено более 200 машин санитарного автотранспорта и автомобилей скорой медицинской помощи. За последние 5 лет закуплено почти 10 тыс. единиц оборудования», — уточнил руководитель субъекта федерации.

Олег Мельниченко отметил, что в Пензенской области проводится большая работа по борьбе с сердечно-сосудистыми и онкологическими заболеваниями, а также продолжается укрепление кадрового потенциала — за 5 лет трудоустроены более 1,5 тыс. врачей-специалистов и столько же средних медицинских работников.

В продолжение мероприятия были вручены благодарности губернатора за добросовестный труд в системе здравоохранения.

Затем состоялось награждение победителей конкурса «Мы во все времена благодарны тебе, благородное сердце врача!»

«Вы избрали одну из самых благородных профессий. Вы чуткие, внимательные и преданные своему делу люди, настоящие ангелы‐хранители. Все, что зависит от вас, вы делаете для того, чтобы спасти жизнь другого человека. Желаю вам успехов в работе, а дома пусть после каждой смены вас ждут родные и близкие», — цитирует Олега Мельниченко пресс-служба облправительства.