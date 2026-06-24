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Сообщения в мессенджерах с просьбой подтвердить прикрепление к поликлинике рассылают мошенники — пензенский Минздрав

11:15 | 24.06.2026 | Медицина

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Пенза, 24 июня 2026. PenzaNews. Случаи рассылки злоумышленниками сообщений в мессенджерах от имени медицинских учреждений с просьбой подтвердить прикрепление к поликлинике зафиксированы в Пензенской области. Об этом говорится в сообщении, размещенном на сайте Минздрава региона.

Сообщения в мессенджерах с просьбой подтвердить прикрепление к поликлинике рассылают мошенники — пензенский Минздрав. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Цель мошенников — получить доступ к личным данным граждан или аккаунтам на портале «Госуслуги». Напомним,что все официальные процедуры проходят только через единый портал государственных и муниципальных услуг ЕПГУ («Госуслуги») или при личном обращении. Медицинские организации не запрашивают подтверждение данных через сторонние ссылки», — сказано в тексте.

В нем добавляется, что при получении подобного сообщения гражданам не следует переходить по ссылкам и вводить личные данные.

«При возникновении вопросов рекомендуется самостоятельно позвонить в регистратуру своей поликлиники», — отмечается в сообщении.


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