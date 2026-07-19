В перинатальном центре Пензы начала работу школа материнства Медицина

Пенза, 19 июля 2026. PenzaNews. Школа материнства для пациенток отделения патологии беременности открыта в перинатальном центре пензенской областной клинической больницы имени Н.Н. Бурденко. Об этом говорится в сообщении пресс-службы Минздрава Пензенской области.

Фото: Health.pnzreg.ru

«Инициатива направлена на психологическую и практическую поддержку будущих мам, находящихся в отделении патологии беременности, а также на укрепление доверия между врачами и пациентками», — сказано в тексте.

В нем отмечается, что программа занятий разработана с учетом актуальных запросов беременных женщин.

«Раз в неделю специалисты перинатального центра будут проводить лекции и мастер-классы, посвященные ключевым этапам подготовки к встрече с малышом: сбор сумки в роддом, [...] поведение во время родов и техники правильного дыхания для облегчения боли, практические занятия по уходу за новорожденным под руководством опытных неонатологов, принципы успешного грудного вскармливания и вопросы профилактики несчастных случаев у младенцев», — уточняется в тексте.