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В перинатальном центре Пензы начала работу школа материнства

11:13 | 19.07.2026 | Медицина

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Пенза, 19 июля 2026. PenzaNews. Школа материнства для пациенток отделения патологии беременности открыта в перинатальном центре пензенской областной клинической больницы имени Н.Н. Бурденко. Об этом говорится в сообщении пресс-службы Минздрава Пензенской области.

В перинатальном центре Пензы начала работу школа материнства

Фото: Health.pnzreg.ru

«Инициатива направлена на психологическую и практическую поддержку будущих мам, находящихся в отделении патологии беременности, а также на укрепление доверия между врачами и пациентками», — сказано в тексте.

В нем отмечается, что программа занятий разработана с учетом актуальных запросов беременных женщин.

«Раз в неделю специалисты перинатального центра будут проводить лекции и мастер-классы, посвященные ключевым этапам подготовки к встрече с малышом: сбор сумки в роддом, [...] поведение во время родов и техники правильного дыхания для облегчения боли, практические занятия по уходу за новорожденным под руководством опытных неонатологов, принципы успешного грудного вскармливания и вопросы профилактики несчастных случаев у младенцев», — уточняется в тексте.


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