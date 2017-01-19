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Предвыборный штаб Навального в Пензе планируется открыть в апреле

12:31 | 19.01.2017 | Политика

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Пенза, 19 января 2017. PenzaNews. Один из региональных штабов известного российского оппозиционера Алексея Навального, планирующего участвовать в выборах президента РФ в 2018 году, намечено открыть в Пензе в апреле. Об этом сообщил соратник основателя Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Леонид Волков.

Предвыборный штаб Навального в Пензе планируется открыть в апреле

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

«Итак, основной боевой единицей предстоящей кампании будет региональный штаб. Туда будут приходить просто сторонники и активисты за пачкой листовок, там мы будем проводить встречи, обучения и семинары, и, главное, туда мы будем одного за одним, по записи, приглашать всех, кто согласился поставить подпись в поддержку выдвижения Алексея Навального в президенты, чтобы познакомиться, проверить все данные, рассказать о том, как будет происходить сбор подписей в декабре», — пояснил он в своем блоге.

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Леонид Волков отметил, что пока погода не позволяет вести в России активную уличную агитацию, основные силы будут брошены именно на развертывание штабов: в феврале их намечено открыть четыре — в Москве, Санкт-Петербурге, Новосибирске и Екатеринбурге, в марте — 11, в апреле — 17, в том числе в Пензе, в мае — 27, в июне — 14.

По его словам, активисты из этих городов могут написать по электронной почте о своей готовности работать в штабе.

«На большинство позиций в штабах будет проводиться открытый конкурс, скоро и соответствующую форму на сайте повесим. Если города в списке нет — не расстраивайтесь; мы придумали много способов, как волонтеры в любых городах могут помочь кампании Навального, и скоро о них расскажем», — заверил Леонид Волков.
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