Названы основные события общественно-политической жизни Пензенской области за июнь Политика

Пенза, 4 июля 2017. PenzaNews. Эксперты фонда «Петербургская политика» назвали основные события общественно-политической жизни Пензенской области за июнь 2017 года.

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В числе позитивных отмечены, в частности, подписание соглашение о сотрудничестве с Агентством стратегических инициатив и Агентством инвестиций в соцсферу.

Кроме того, положительную роль сыграла договоренность с предприятием «Брянсксельмаш» о льготной поставке в регион современной сельхозтехники.

Также эксперты отметили тот факт, что китайская компания «Джунэнда» подтвердила намерения по строительству сельхозкомплекса в индустриальном парке «Отвель».

Помимо этого, позитивно на позициях региона сказалось подписание распоряжения о создании в фонда развития промышленности Пензенской области.

Среди других событий, которые укрепили рейтинг региона, аналитики назвали открытие активного пансиона для молодых людей с тяжелой степенью инвалидности «Дом Вероники».

Также эксперты учли, что Пензенская область заняла 5–6 места в рейтинге социально-экономического положения РИА Рейтинг по динамике реальных денежных доходов населения за I квартал 2017 года.

К негативным событиям авторы рейтинга отнесли обрушение стены аварийного частично расселенного дома №35 на улице Ударной в Пензе, а также увольнение нескольких чиновников, сидевших на работе в интернете.

К прочим факторам, которые существенно не повлияли на конечный результат, отнесено включение Пензенской области комитетом гражданских инициатив в десятку регионов с наименее заметным конфликтным фоном вокруг городской повестки.

Таким образом, текущий рейтинг Пензенской области составил 7,9 пункта, что позволило региону занять третье место в группе субъектов РФ с высокой устойчивостью. Верхние строчки в этой категории занимают Оренбургская и Тюменская области.

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В первую группу — с максимальной устойчивостью — включено всего шесть регионов: Калужская область, Чукотский автономный округ, Белгородская область, Ямало-Ненецкий автономный округ, Магаданская и Ленинградская области.

Рейтинг фонда «Петербургская политика» публикуется ежемесячно с осени 2012 года. В его рамках оценивается уровень социально-политической устойчивости во всех субъектах России, который определяется экспертами фонда по 10-балльной шкале.

Внутри рейтинга регионы разделены на категории по степени социально-политической устойчивости и отсортированы по динамике за последний месяц.