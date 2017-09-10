Выборы в Пензенской области завершены: начался подсчет голосов Политика

Пенза, 10 сентября 2017. PenzaNews. Голосование на выборах депутатов Законодательного собрания шестого созыва и представительных органов власти на местах, которое проходило на территории Пензенской области с 8.00 воскресенья, 10 сентября, завершилось ровно в 20.00.

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Двери всех 1 тыс. 102 избирательных участков закрыты. За ними члены комиссий приступили к подсчету голосов.

Выборы в Законодательное собрание Пензенской области проходили по смешанной системе: на 5-летний срок из 36 депутатов 18 избирались по партийным спискам, еще 18 — по одномандатным округам.

В связи с этим каждому избирателю на участках выдавали два бюллетеня. Первый — для голосования за одну из 10 партий, чьи списки ранее зарегистрировал облизбирком. По второму бюллетеню избиратель мог отдать предпочтение конкретному кандидату.

Графа «Против всех» в обоих бюллетенях отсутствовала.

Для прохождения в Заксобрание партиям необходимо было преодолеть 5-процентный барьер, а кандидатам в округах — получить относительное большинство голосов.

Кроме выборов в региональный парламент, 10 сентября проходило избрание депутатов собраний представителей 24 районов Пензенской области и города Сердобска.

Новые народные избранники также теперь появятся в 46 комитетах местного самоуправления.

Помимо этого, проводились довыборы депутатов собраний представителей Заречного, Кузнецка и Спасска, а в Пензенскую городскую думу избирались депутаты по трем одномандатным округам — №№3, 21 и 28.

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Явка избирателей в Пензенской области, судя по последним данным, которые пока имеются только на 18.00, составила 43,32%.

По информации на 15.00 она была 32,88%, на 12.00 — 19,77%, на 10.00 — 7,57%.

Вместе с тем выборы будут в любом случае признаны состоявшимися: порог явки не установлен.

Всего в списки для голосования были включены 1 млн. 81 тыс. 712 человек, из них 168 тыс. 979 — в возрасте от 18 до 30 лет.

Общее число всех кандидатов составляло 1 тыс. 428 человек, из них 410 претендовали на кресла в региональном парламенте.

Комплексы обработки избирательных бюллетеней (КОИБ) в Пензенской области на выборах 10 сентября не использовались.

Правопорядок и общественную безопасность на участках в регионе обеспечивали более 1 тыс. 400 сотрудников полиции и свыше 600 бойцов Росгвардии.

Законодательное собрание Пензенской области является постоянно действующим высшим и единственным органом законодательной власти региона.

В структуру Заксобрания входят президиум, председатель, два его заместителя (один из них первый), четыре комитета, их председатели и заместители, а также одна комиссия по контролю за достоверностью сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера и депутатской этике.

В компетенции регионального парламента находятся принятие устава и законов Пензенской области, иных нормативных правовых актов, внесение в них изменений и дополнений; осуществление законодательной инициативы в Федеральном Собрании Российской Федерации; наделение полномочиями члена Совета Федерации — представителя от Законодательного собрания; выражение недоверия губернатору; дача согласия на назначение председателя правительства региона; принятие правовых актов по вопросам административно-территориального устройства Пензенской области и иные полномочия.

Основной формой работы Законодательного собрания является сессия.

Очередные сессии созываются председателем регионального парламента и проводятся не реже одного раза в три месяца.

Внеочередные сессии созываются по инициативе не менее одной трети от установленного числа депутатов, а также председателя Заксобрания либо губернатора Пензенской области.