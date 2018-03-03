Владимир Соловьев вновь побывал в Пензе незадолго до выборов Политика

Пенза, 3 марта 2018. PenzaNews. Российский журналист, теле- и радиоведущий Владимир Соловьев, который приезжал в Пензу осенью 2016 года примерно за неделю до выборов в Госдуму РФ седьмого созыва, вновь посетил город незадолго до дня голосования.

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Его визит состоялся в минувшую пятницу, 2 марта — приблизительно за две недели до того, как граждане России выберут президента страны.

Мероприятие, прошедшее в филармонии в формате творческого вечера, собрало, в частности, представителей областной и муниципальной власти. Так, в зале присутствовали губернатор Иван Белозерцев, мэр Пензы Виктор Кувайцев и глава города Валерий Савельев.

Послушать ведущего телепередачи «Вечер с Владимиром Соловьевым» пришло большое количество депутатов пензенской гордумы и Законодательного собрания от «Единой России» во главе со спикером областного парламента, секретарем реготделения партии Валерием Лидиным.

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Кроме того, среди гостей были представители бизнеса.

По имеющейся информации, вход на творческую встречу, которая в публичном пространстве широко не анонсировалась, осуществлялся по пригласительным билетам.

При этом осветили мероприятие в первую очередь лояльные к политике регионального правительства СМИ, среди которых ГТРК «Пенза», ГАУ «Информационный центр «Пензенская правда», контролируемое областной властью сетевое издание «Пенза-Пресс», входящее в медиахолдинг «Экспресс», а также сетевое СМИ бывшего сотрудника ФСБ на пенсии, члена общественного совета при УМВД России по Пензенской области Александра Тузова, который ранее проиграл череду исков, задолжал более 120 тыс. рублей и теперь живет на иждивении супруги-госслужащей.