Годовой доход депутата Юлии Лазуткиной составил около 1,8 млн. рублей Политика

Пенза, 25 апреля 2018. PenzaNews. Декларированный годовой доход депутата Законодательного собрания Пензенской области шестого созыва, члена фракции «Единая Россия» Юлии Лазуткиной, которая также является директором ООО «СтройСпецБетон», составил за 2017 год около 1,8 млн. рублей.

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Она владеет тремя квартирами общей площадью около 274 кв. метров и двумя автомобилями — «Volvo XC90» и «BMW X5 xDrive30d».

В пользовании у двух несовершеннолетних дочерей Юлии Лазуткиной находится квартира площадью около 136 кв. метров.

Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», Юлия Лазуткина баллотировалась в Законодательное собрание Пензенской области от «Единой России» по единому округу в составе региональной группы №3, которую она возглавляла. Однако по итогам выборов 10 сентября 2017 года руководитель «СтройСпецБетона» в областной парламент не прошла.

2 ноября члены регионального политсовета «Единой России» приняли решение предложить кандидатуру Юлии Лазуткиной для замещения депутатского мандата, который стал вакантным в связи с досрочным прекращением полномочий Олега Мельниченко, избранного на пост члена Совета Федерации.

17 ноября председатель избирательной комиссии Пензенской области Александр Синюков вручил ей мандат депутата.

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Законодательное собрание Пензенской области является постоянно действующим высшим и единственным органом законодательной власти региона. Состоит из 36 депутатов.

В шестом созыве, который был избран 10 сентября 2017 года, 32 депутата представляют «Единую Россию», двое — КПРФ, по одному — ЛДПР и «Справедливую Россию».

На постоянной профессиональной основе в Законодательном собрании Пензенской области работают девять депутатов: председатель Валерий Лидин («Единая Россия»), трое его заместителей — Сергей Егоров, Вячеслав Космачев и Владимир Полукаров (все от «Единой России»), глава комитета по социальной политике Георгий Камнев (КПРФ), председатель комитета по экономической политике Василий Чернышов («Единая Россия»), а также трое заместителей глав профильных комитетов — Александр Васильев (ЛДПР), Яна Куприна («Единая Россия») и Валерий Плахута («Справедливая Россия»).

По подсчетам ИА «PenzaNews», суммарный декларированный доход депутатов регионального парламента за 2017 год составил примерно 500 млн. рублей, их супругов — около 128 млн. рублей.