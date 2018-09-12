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Белозерцев заявил, что губернатор не артист, чтобы всем нравиться

19:37 | 12.09.2018 | Политика

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Пенза, 12 сентября 2018. PenzaNews. Глава Пензенской области Иван Белозерцев, который в преддверии своего 60-летия дал интервью газете «Коммерсантъ» (Саратов), заявил, что «губернатор не артист, чтобы всем нравиться».

Белозерцев заявил, что губернатор не артист, чтобы всем нравиться

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

«Есть общественность, которой ничего не нравится. Губернатор не артист, чтобы всем нравиться», — сказал глава региона.

Он добавил, что «общественность может тогда предъявить претензии, когда дороги не ремонтируются, освещения нет и так далее».

«А вот нравится им стиль управления или нет — это их проблемы», — отметил Иван Белозерцев.

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Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», весной 2018 года координатор движения «Левый фронт» в Поволжье Сергей Падалкин высказал мнение о том, что Иван Белозерцев — «откровенно слабый губернатор». Аргументируя свою точку зрения, оппозиционер обратил внимание на то, что «основной упор в своей работе он делает не на достижении реальных показателей, а на красивом позиционировании себя в СМИ», «дает обещания и поручения, которые затем не выполняются».

В августе «Левый фронт» объявил о начале в Пензенской области общественной кампании за отставку губернатора Ивана Белозерцева, так как, по мнению активистов, именно он стоит «за всеми процессами в регионе», «как представитель «Единой России» также поддерживает повышение пенсионного возраста», а власть «не дает провести [...] референдум».

Впоследствии данная инициатива попала в рейтинг фонда «Петербургская политика» в числе значимых событий социально-политической жизни региона.

При этом, как отметил сам Иван Белозерцев, «фонд «Петербургская политика» работает давно, и к нему есть доверие».

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