Названы основные события социально-политической жизни Пензенской области за июль Политика

Пенза, 7 августа 2019. PenzaNews. Эксперты фонда «Петербургская политика» назвали основные события социально-политической жизни Пензенской области за июль 2019 года.

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К позитивным они отнесли запуск компанией «ФомЛайн» производства эластичного пенополиуретана в Кузнецке, одобрение Минэкономразвития России заявки региона на создание промпарка «Союз» и индустриального парка «Мастер», а также получение первого урожая шампиньонов на сердобском грибоводческом предприятии.

Кроме того, в числе положительных событий аналитики отметили поручение губернатора Ивана Белозерцева увеличить субсидии на проезд льготников в Пензе и осуществление первых доплат работникам областной станции скорой медицинской помощи.

Помимо этого, значительную роль сыграл тот факт, что Пензенская область поднялась на 10 строчек в рейтинге командных игровых видов спорта, составленном фондом «Петербургская политика» и газетой «Спорт-экспресс». Этого результата удалось добиться, в частности, за счет заметного укрепления позиций по регби.

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Одним из негативных событий названа ситуация с благотворительным фондом «Гражданский Союз», который решением Минюста России от 15 мая 2019 года включен в реестр НКО, выполняющих функции иноагента, и впоследствии оштрафован на 300 тыс. рублей.

Также отрицательно на позициях региона сказалось вынесение приговора бывшему заместителю министра промышленности, транспорта и инновационной политики Пензенской области Алексею Антипову, которому назначено наказание в виде 2,5 лет лишения свободы с отбыванием в колонии общего режима за мошенничество и получение взятки.

В итоге рейтинг Пензенской области составил 7,3 пункта. Регион по-прежнему входит в группу субъектов РФ с высокой устойчивостью.

Рейтинг фонда «Петербургская политика» публикуется ежемесячно с осени 2012 года. В его рамках оценивается уровень социально-политической устойчивости во всех субъектах России, который определяется экспертами фонда по 10-балльной шкале.

Внутри рейтинга регионы разделены на категории по степени социально-политической устойчивости и отсортированы по динамике за последний месяц.