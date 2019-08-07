EN
16:16:06 Среда, 7 августа
Дольщики НКО в Пензе Возвращение к родным берегам Ремонт дорог ДТП в Пензе Облик Пензы Опросы Рейтинги Угадай, кто на фото!

Названы основные события социально-политической жизни Пензенской области за июль

10:45 | 07.08.2019 | Политика

Печать

Пенза, 7 августа 2019. PenzaNews. Эксперты фонда «Петербургская политика» назвали основные события социально-политической жизни Пензенской области за июль 2019 года.

Названы основные события социально-политической жизни Пензенской области за июль

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

К позитивным они отнесли запуск компанией «ФомЛайн» производства эластичного пенополиуретана в Кузнецке, одобрение Минэкономразвития России заявки региона на создание промпарка «Союз» и индустриального парка «Мастер», а также получение первого урожая шампиньонов на сердобском грибоводческом предприятии.

Кроме того, в числе положительных событий аналитики отметили поручение губернатора Ивана Белозерцева увеличить субсидии на проезд льготников в Пензе и осуществление первых доплат работникам областной станции скорой медицинской помощи.

Помимо этого, значительную роль сыграл тот факт, что Пензенская область поднялась на 10 строчек в рейтинге командных игровых видов спорта, составленном фондом «Петербургская политика» и газетой «Спорт-экспресс». Этого результата удалось добиться, в частности, за счет заметного укрепления позиций по регби.

Читайте также

Медиарейтинг Белозерцева вырос на фоне событий в Чемодановке

Одним из негативных событий названа ситуация с благотворительным фондом «Гражданский Союз», который решением Минюста России от 15 мая 2019 года включен в реестр НКО, выполняющих функции иноагента, и впоследствии оштрафован на 300 тыс. рублей.

Также отрицательно на позициях региона сказалось вынесение приговора бывшему заместителю министра промышленности, транспорта и инновационной политики Пензенской области Алексею Антипову, которому назначено наказание в виде 2,5 лет лишения свободы с отбыванием в колонии общего режима за мошенничество и получение взятки.

В итоге рейтинг Пензенской области составил 7,3 пункта. Регион по-прежнему входит в группу субъектов РФ с высокой устойчивостью.

Рейтинг фонда «Петербургская политика» публикуется ежемесячно с осени 2012 года. В его рамках оценивается уровень социально-политической устойчивости во всех субъектах России, который определяется экспертами фонда по 10-балльной шкале.

Внутри рейтинга регионы разделены на категории по степени социально-политической устойчивости и отсортированы по динамике за последний месяц.

Загрузка...
Читайте также
В Городищенском районе на директора «Стройлеса» завели дело из-за долгов по зарплате Пензенские аграрии с начала года закупили сельхозтехнику на 1,3 млрд. рублей
Житель Пензы лишился денег после SMS о выигрыше 100 тыс. рублей Белозерцев поручил Никишину обеспечить повышение квалификации медперсонала детской больницы
В Пензенской области абонентская база спутникового телевидения МТС выросла в 1,5 раза В Пензе спасатели помогли вызволить ногу ребенка из металлической решетки во дворе
Все новости
Актуальное

2007–2019 © Информационное агентство «PenzaNews». Все права защищены. 16+

При цитировании материалов гиперссылка на https://penzanews.ru обязательна. Правила использования.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ФС77-31297 выдано Россвязьохранкультурой 29 февраля 2008 г.

Адрес: 440034, г. Пенза, ул. Калинина, 119А. Телефоны: +7(8412) 999-101, 241-241. E-mail: info@penzanews.ru   Политика конфиденциальности

Об агентстве Реклама