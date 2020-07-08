Белозерцев подал в избирком документы для участия в выборах губернатора Пензенской области Политика

Пенза, 8 июля 2020. PenzaNews. Действующий губернатор Пензенской области Иван Белозерцев подал в облизбирком документы для начала процедуры регистрации в качестве кандидата для участия в выборах руководителя региона, которые пройдут 13 сентября.

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В ходе заседания рабочей группы, состоявшегося в среду, 8 июля, заместитель председателя избиркома Пензенской области Алексей Климухин по порядку назвал каждый из документов, поданных претендентом, в числе которых извещение о проведении XXX конференции реготделения «Единой России», заявление о согласии баллотироваться, справка с места работы и другие.

Затем Ивану Белозерцеву было передано по одному экземпляру форм подтверждения о принятии документов, связанных с выдвижением на пост губернатора Пензенской области.

После этого были приняты документы для регистрации уполномоченного представителя по финансовым вопросам.

Алексей Климухин проинформировал, что на заседании облизбиркома 9 июля уполномоченный представитель будет зарегистрирован и получит разрешение на открытие специального избирательного счета.

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Для регистрации в качестве кандидата в губернаторы Ивану Белозерцеву предстоит пройти муниципальный фильтр — его выдвижение должны поддержать минимум 253 депутата представительных органов муниципальных образований Пензенской области.

Кроме листов поддержки с подписями народных избранников, Иван Белозерцев должен направить в облизбирком сведения о трех кандидатурах для наделения полномочиями члена Совета Федерации, заявления от них и иные необходимые документы.

Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», своих кандидатов на должность губернатора Пензенской области выдвинули четыре партии: ЛДПР — Александра Васильева, «Справедливая Россия» — Анну Очкину, «Единая Россия» — Ивана Белозерцева, КПРФ — Олега Шаляпина.