EN
01:53:29 Среда, 29 сентября
Коронавирус Дело Белозерцева Дольщики НКО Здоровье ДТП в Пензе Нацпроекты Строительство Рейтинги Угадай, кто на фото!

Мельниченко отказался от мандата депутата Госдумы

09:52 | 28.09.2021 | Политика

Печать

Пенза, 28 сентября 2021. PenzaNews. Избранный губернатор Пензенской области Олег Мельниченко, возглавлявший на выборах в Госдуму восьмого созыва региональную группу №25 федерального списка кандидатов от партии «Единая Россия», отказался от мандата. Об этом сообщили в пресс-службе облправительства.

Мельниченко отказался от мандата депутата Госдумы. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Олег Мельниченко отказался от мандата депутата Государственной думы РФ. Согласно процедуре, мандат переходит следующему кандидату в региональной группе», — сказали в пресс-службе.

Читайте также

Мельниченко поблагодарил жителей Пензенской области, поддержавших его на выборах

В состав региональной группы №25 по Пензенской области входили три человека: Олег Мельниченко, заместитель министра труда и социальной защиты России Ольга Баталина и главный федеральный инспектор по Пензенской области Дмитрий Каденков.

Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», кандидат от партии «Единая Россия» Олег Мельниченко победил на досрочных выборах губернатора Пензенской области. Он получил в свою поддержку 428 тыс. 868 голосов избирателей, или 72,38%.

За Олега Шаляпина (КПРФ) проголосовали 73 тыс. 153 избирателя (12,35%), за Алексея Шпагина («Справедливая Россия – За правду») — 33 тыс. 714 (5,69%), за Александра Васильева (ЛДПР) — 33 тыс. 593 (5,67%), за Петра Чугая (Партия пенсионеров) — 13 тыс. 650 (2,3%).

Новости партнеров
Читайте также
Мужчину, до смерти избившего сожительницу под Пензой, направят на принудительное лечение В пензенскую областную больницу поступил аппарат для плазмафереза
В Пензенской области за сутки подтвержден 241 случай заражения коронавирусом Житель Сердобска перевел более 1 млн. рублей на чужие счета по совету незнакомца
Вратарь Корепанов пополнил состав пензенского «Дизеля» Ямашкин назначен прокурором Кузнецка
Все новости
Актуальное

2007–2021 © Информационное агентство «PenzaNews». Все права защищены. 18+

При цитировании материалов гиперссылка на https://penzanews.ru обязательна. Правила использования.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ФС77-31297 выдано Россвязьохранкультурой 29 февраля 2008 г.

Адрес: 440034, г. Пенза, ул. Калинина, 119А. Телефоны: +7(8412) 999-101, 241-241. E-mail: info@penzanews.ru Политика конфиденциальности

Об агентстве Реклама