Мельниченко отказался от мандата депутата Госдумы Политика

Пенза, 28 сентября 2021. PenzaNews. Избранный губернатор Пензенской области Олег Мельниченко, возглавлявший на выборах в Госдуму восьмого созыва региональную группу №25 федерального списка кандидатов от партии «Единая Россия», отказался от мандата. Об этом сообщили в пресс-службе облправительства.

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«Олег Мельниченко отказался от мандата депутата Государственной думы РФ. Согласно процедуре, мандат переходит следующему кандидату в региональной группе», — сказали в пресс-службе.

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В состав региональной группы №25 по Пензенской области входили три человека: Олег Мельниченко, заместитель министра труда и социальной защиты России Ольга Баталина и главный федеральный инспектор по Пензенской области Дмитрий Каденков.

Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», кандидат от партии «Единая Россия» Олег Мельниченко победил на досрочных выборах губернатора Пензенской области. Он получил в свою поддержку 428 тыс. 868 голосов избирателей, или 72,38%.



За Олега Шаляпина (КПРФ) проголосовали 73 тыс. 153 избирателя (12,35%), за Алексея Шпагина («Справедливая Россия – За правду») — 33 тыс. 714 (5,69%), за Александра Васильева (ЛДПР) — 33 тыс. 593 (5,67%), за Петра Чугая (Партия пенсионеров) — 13 тыс. 650 (2,3%).