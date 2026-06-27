Вячеслав Гладков назначен послом России в Абхазии Политика

Пенза, 27 июня 2026. PenzaNews. Уроженец Пензенской области Вячеслав Гладков назначен послом России в Абхазии. Соответствующий указ подписал президент РФ Владимир Путин.

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«Назначить Гладкова Вячеслава Владимировича чрезвычайным и полномочным послом Российской Федерации в Республике Абхазия», — говорится в документе, опубликованном на официальном интернет-портале правовой информации в минувшую пятницу, 26 июня.

Вячеслав Гладков сменит в Сухуме нынешнего посла Михаила Шургалина.

Гладков Вячеслав Владимирович родился в селе Кучки Каменского района Пензенской области 15 января 1969 года.

Окончил Санкт-Петербургский университет экономики и финансов по специальности «Экономист», Пензенский государственный университет по специальности «Муниципальное управление» и РАНХиГС по специальности «Магистр менеджмента».

Кандидат экономических наук.

Трудовую деятельность начал экономистом открытого акционерного общества «ПУС».

Более 16 лет посвятил службе в администрации Заречного Пензенской области. Прошел путь от начальника экономического отдела до главы администрации ЗАТО.

С 2016 по 2018 годы работал в должности заместителя губернатора – председателя правительства Севастополя.

13 июня 2018 года был назначен заместителем председателя правительства Ставропольского края, руководителем аппарата правительства региона.

С 18 ноября 2020 года — временно исполняющий обязанности губернатора Белгородской области.

27 сентября 2021 года официально вступил в должность губернатора Белгородской области.

13 мая 2026 года президент России Владимир Путин принял отставку Вячеслава Гладкова с поста губернатора Белгородской области и назначил врио главы региона Александра Шуваева.