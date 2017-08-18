Суд в Самаре отказался удовлетворить жалобу Александра Тузова Общество

Пенза, 18 августа 2017. PenzaNews. Одиннадцатый арбитражный апелляционный суд отказался удовлетворить жалобу предпринимателя Александра Тузова, являющегося членом общественного совета при УМВД России по Пензенской области, об отмене решения арбитража, в соответствии с которым он должен выплатить ООО «ВолгаИнтерМедиа» как правообладателю фотографий около 50 тыс. рублей и еще 6 тыс. рублей госпошлины в доход государства.

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«Доводы заявителя жалобы [Александра Тузова] несостоятельны и опровергаются представленными доказательствами по делу», — говорится в постановлении апелляционной инстанции.

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В нем отмечается также, что Арбитражный суд Пензенской области вынес решение обоснованно.

Таким образом, суд в Самаре не принял во внимание ссылки апеллянта Александра Тузова на постановление Конституционного суда РФ от декабря 2016 года, а также его предположения о якобы «явном злоупотреблении правом».

Расходы по уплате госпошлины по апелляционной жалобе отнесены на заявителя.

Александр Тузов — бывший сотрудник ФСБ, член общественного совета при УМВД России по Пензенской области, предприниматель, владелец и главный редактор одного из сетевых изданий.

Материалы, публикуемые в СМИ Александра Тузова, не раз подвергались жесткой и обоснованной критике со стороны представителей общественности и журналистов за распространение непроверенной и недостоверной информации, основанной на слухах.

Александр Тузов является фигурантом доследственной проверки по ст. 128.1 УК РФ «Клевета», а также скандала с самозахватом земли в курортной зоне Ахуны города Пензы.

Примерно за год из-за исков о фотографиях в общей сложности он уже потерял почти полмиллиона рублей.

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Сразу после первого крупного проигрыша Александр Тузов попытался создать проблемы с силовиками ООО «ВолгаИнтерМедиа», в пользу которого было взыскано около 300 тыс. рублей за незаконное использование фотографий, а затем примерно еще 100 тыс. рублей судебных издержек.

В ходе многомесячной проверки СКР не выявил ни одного факта уголовного преступления, о признаках которых в своих заявлениях неоднократно сообщал бывший сотрудник ФСБ.

Вакханалия с чехардой по вынесению отказов в возбуждении дела, а затем отмене этих постановлений фактически была остановлена тогда, когда в ситуацию вмешалась депутат Госдумы РФ, глава Центра правовой поддержки журналистов Общероссийского народного фронта (ОНФ) Наталья Костенко, которая сама в прошлом работала в сфере СМИ.